Die Talfahrt an den Börsen beschleunigt sich weiter. Der DAX hat ausgehend von seinem Allzeithoch bereits über 35 Prozent an Wert verloren. Die Lage an den US-Börsen ist ähnlich. Und dennoch: Marktexperten erwarten einen weiteren Tiefschlag. Die Kurse könnten um weitere 25 Prozent einbrechen. Um dann massiv und ebensoschnell wieder zu steigen.Erneut haben sich die Marktexperten von Goldman Sachs zur Lage an den Aktienmärkten geäußert. Bereits vor wenigen Tagen sorgten sie für mit ihrer Markteinschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...