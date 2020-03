NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Quartalsprognosen für den iPhone-Hersteller deutlich angesichts vorübergehender Schließungen der Filialen außerhalb Chinas und einer wohl geringeren Frequentierung der Läden auch in der Zeit danach. 2021 dürfte dann aber die Nachfrage umso deutlicher steigen und die Erwartungen an den 5G-Absatz würden gestärkt./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2020 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2020 / 17:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

