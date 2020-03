NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU angesichts der möglicherweise "schlimmsten Airline-Krise aller Zeiten" von 235 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry kürzte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnschätzungen für die Unternehmen in dem Sektor. Die Umsatze im Ersatzteilgeschäft mit seinen hohen Margen dürften in diesem Jahr um durchschnittlich 15 Prozent sinken./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 04:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 04:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

