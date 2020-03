BERLIN (dpa-AFX) - Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) hat seine Fans dazu ermuntert, während der Corona-Pandemie die eigenen vier Wände nicht zu verlassen. "Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Hört auf die Experten, ignoriert die Idioten", schrieb der Schauspieler am Montag auf Twitter und sendete eine optimistische Botschaft: "Wir werden das gemeinsam durchstehen."



Unter dem Tweet verlinkte Schwarzenegger ein Video von sich und seinen zwei Hunden "Whisky" und "Lulu", um zu zeigen, dass er mit gutem Beispiel vorangeht. "Wir gehen nicht raus, wir gehen nicht in Restaurants, wir tun hier nichts mehr dergleichen. Wir essen bloß und haben eine gute Zeit", sagt der 72-Jährige, während er die Tiere füttert.



Die Ausbreitung des Corona-Virus hat in vielen Ländern das öffentliche Leben lahmgelegt. Auch in den USA müssen die Bürger erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Film- und TV-Produktionen wurden gestoppt, Kinostarts abgesagt, Messen und Festivals gecancelt./ezt/DP/stk