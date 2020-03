Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die durch das Coronavirus ausgelöste Pandemie hält zurzeit die Welt in Atem - und sorgt für Panik an den Börsen rund um den Globus. So stürzte der Dax allein am Donnerstag in dieser Woche um über 12% ab und erlitt damit den zweitgrößten Tagesverlust aller Zeiten. In nur 16 Handelstagen seit Beginn der Coronavirus-Krise wurde damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...