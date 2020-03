Im Mittelpunkt der Allianz steht das Digital Market Center von Swiss Re, das helfen soll, die Risikokompetenz des Rückversicherers noch wirksamer einzusetzen und die Art und Weise zu transformieren, wie die Versicherungsbranche Risiken prognostiziert und handhabt. Das Digital Market Center soll dabei ein breiteres Verständnis von Risiken und ihren Dominoeffekten für Gesellschaft, Regierungen und Volkswirtschaften liefern. Erste Anwendungsbereiche sollen vernetzte Fahrzeuge und Mobilität, industrielle Fertigung (Industrie 4.0) und Naturkatastrophen- Widerstandsfähigkeit sein. Microsoft kündigte diese Woche zudem seine nächste Quartalsdividende an, die im Juni ausgezahlt werden wird. Aktionäre werden 0,51 USD erhalten. Auf das Gesamtjahr gibt es damit 2,04 USD je Anteilsschein, was beim aktuellen Kurs von 139,06 USD (Schlusskurs 12.03.20) einer Dividendenrendite von 1,5 Prozent entspricht. Im Langfristdepot sind wir in Microsoft engagiert.