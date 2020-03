Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Finanzmärkte sind im Krisenmodus, so die Analysten der Helaba.Trotz der hohen Unsicherheit stünden in dieser Woche zahlreiche Emissionen am Primärmarkt auf dem Programm. Neben den Niederlanden morgen stocke die Bundesfinanzagentur am Mittwoch die 10-jährige Benchmarkanleihe um vier Milliarden Euro auf. Frankreich, Italien und Spanien würden ebenfalls aktiv. Die Risikoaufschläge seien zuletzt deutlich gestiegen, obwohl die EZB ein Maßnahmenpaket beschlossen habe. Dabei scheine sie auch offen dafür zu sein, bezüglich des Anleihekaufprogramms vom Kapitalschlüssel abzurücken, um Schieflagen zu begegnen. Dennoch: Die Renditeaufschläge gegenüber Bundesanleihen seien massiv gestiegen. (16.03.2020/alc/a/a) ...

