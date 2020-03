Die Problematik ist so alt wie die Herstellung von Kunststoffgranulaten: Selbst in einem sorgfältigen Produktionsprozess kommt es erfahrungsgemäß irgendwann zu optischen Verunreinigungen und Formveränderungen der Granulate. Dies lässt sich verfahrensbedingt in der Praxis kaum verhindern. Teilweise machen schon kleinste Veränderungen im oder am Granulat das Material für die vorgesehene Anwendung unbrauchbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...