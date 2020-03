Unterföhring (ots) -Vorsicht ist der beste Schutz: Eigentlich wollte ProSieben das Finalevon "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" wie immer vor großemPublikum in einer großen Arena feiern. Das ist in diesem Jahr leideraufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht möglich. Deswegen verlegtProSieben das Finale in ein klassisches Fernsehstudio - undzelebriert das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"2020 wie einst in der ersten Staffel - im kleinsten Kreis. Undtrotzdem mit großer Show.Heidi Klum: "Es ist super schade, dass wir das GNTM-Finale nicht ineiner riesigen Halle mit Publikum feiern können. Aber der Schutz derGNTM-Fans ist wichtiger. Wir werden uns trotzdem wilde, große,verrückte Dinge ausdenken, damit das Finale richtig viel Spaß macht.Danke für euer Verständnis."ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Es ist unabdingbar, dass wiruns aufgrund der aktuellen Entwicklungen schon zwei Monate vor demGNTM-Finale ein neues Szenario für das Finale überlegen. Ich freuemich, wenn wir 2021 das Finale wieder mit mehreren tausend Fans ineiner Arena feiern können."Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immerfreitags um 20:15 Uhr auf sixxPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susanne Karl-Metzger, Jasmina WeissTel. +49 89 9507-1173/1126Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comJasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4548072