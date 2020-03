FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem abstürzenden Aktienmarkt ist der Kurs von Drägerwerk am Montag um 24 Prozent nach oben geschnellt auf 72 Euro. Er erreichte den höchsten Stand seit August 2018. Die Anteilscheine des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik waren damit größter Gewinner der gesamten Dax -Familie. Der Gesamte Markt setzte seinen Abwärtstrend mit deutlichen Kursverlusten unterdessen fort.



Das Unternehmen fertigt unter anderem Atemschutzmasken und wurde deshalb an der Börse zuletzt immer wieder als Profiteur der Pandemie des neuartigen Coronavirus gehandelt. Analysten sind aber skeptisch. "Das Management scheint zu hoffen, dass die Chancen, die sich aus dem Coronavirus ergeben, die negativen Auswirkungen ausgleichen könnten", schrieb Eggert Kuls von Warburg Research vor kurzem in einer Studie. Das Virus habe eine steigende Nachfrage nach einem speziellen Beatmungsgerät ausgelöst, das unabhängig von externer Gasversorgung sei./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DRAEGERWERK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de