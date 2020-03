Die Commerzbank reagiert am Montag mit Filialschließungen auf die Corona-Epidemie. Der Kurshorror bei der Aktie geht unterdessen ungebremst weiter: Ein Anteilsschein von Deutschlands zweitgrößter Bank kostet inzwischen keine drei Euro mehr. Wegen der Corona-Krise will die Commerzbank vorsorglich "mehrere Hundert" ihrer rund 1.000 Filialen in Deutschland schließen. Das berichtet am Morgen das Manager Magazin und beruft sich dabei auf einen Unternehmenssprecher. Betroffen seien vor allem kleinere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...