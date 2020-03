Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Laut Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) wird der deutsche Entwickler eines Coronavirus-Impfstoffs, die Tübinger CureVac AG, in Deutschland bleiben. "Wir hatten schon in den letzten zwei Wochen sehr intensiven Kontakt mit der Firma, als es den Gedanken gab, sie in die USA abzuwerben", sagte Braun der Bild-Zeitung. Das Unternehmen bekomme alle Unterstützung, damit es so schnell wie möglich einen Impfstoff entwickeln könne.

"Wir haben auch deutlich gemacht: Wenn in Deutschland ein Impfstoff entwickelt wird, dann ist der für Deutschland und die Welt. Das hat auch das Unternehmen so überzeugt, dass sie bleiben werden." Braun gehe davon aus, dass das Problem damit gelöst sei. Bis es einen Impfstoff geben werde, werde aber noch viel Zeit vergehen. Grundsätzlich sei ein Impfstoff-Entwicklung keine Sache, die man "in ein paar Wochen abschließen" könne. Daher werde es wohl erst im nächsten Jahr einen entsprechenden Impfstoff geben.

