Der Automobilkonzern wird seinen Aktionären für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR je Stammaktie bzw. 2,52 EUR je Vorzugsaktie ausbezahlen. Im Vorjahr wurden 3,50 EUR (Stämme) bzw. 3,52 EUR (Vorzüge) ausgeschüttet. In der Datenbank führen wir die Vorzugsaktie. Beim aktuellen Kurs von 33,40 EUR (Schlusskurs vom 12.03.20) bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 7,6 Prozent. Während der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 um 7,5 Prozent gesteigert wurde und mit 104,2 Mrd. EUR erstmals die Marke von 100 Milliarden EUR überschritt, ging der Gewinn deutlich zurück. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) sank um 26,1 Prozent auf 7,1 Mrd. EUR. Der Nettogewinn ging um fast 29 Prozent auf 5,0 Mrd. EUR zurück. BMW hatte 2019 seine Investitionen in Forschung und Entwicklung deutlich hochgefahren (+11,9 Prozent). Der gestiegene Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen trug zudem zu höheren Herstellungskosten bei. Hinzu kamen auch höhere Rohstoffpreise und Wechselkurseffekte. Derweil wird auch der Umbau im Vorstand vorangebracht. Der jetzige Entwicklungsvorstand wird Anfang Juli in den Ruhestand treten und von Frank Werber abgelöst werden. Weber war bisher in der Entwicklung für die großen Baureihen wie dem 7er-BMW zuständig. BMW ist eine Position in unserem Wachstumsdepot.