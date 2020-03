Der Reiseveranstalter TUI (WKN: TUAG00) aus Hannover hat sich entschlossen, den größten Teil seiner operativen Geschäftstätigkeit aufgrund von COVID-19 auszusetzen. Muss jetzt der Staat einspringen?

Die Aktie des weltweit führenden Reiseveranstalters muss heute erheblich Federn lassen. Staatshilfen werden so sicher wie das Amen in der Kirche das Überleben des Konzerns sichern müssen.

Die weltweiten Auswirkungen durch COVID-19 schüttelt die Tourismusbranche so extrem durcheinander, wie wir es zuletzt vielleicht zu den Terroranschlägen auf das World Trade Center erlebt haben. Die TUI ist nach der Thomas-Cook-Pleite zum größten Touristikkonzern der Welt aufgestiegen und es sieht derzeit danach aus, dass sie denselben katastrophalen Weg einschlagen könnte, was vor wenigen Wochen noch undenkbar gewesen wäre.

Um die Sicherheit und das Wohlergehen der Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten, sei man in Übereinstimmung mit den Vorgaben der jeweiligen Regierungen zu dem Ergebnis gekommen, die meisten Pauschalreisen, Kreuzfahrten und den Hotelbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen, teilte Tui in Hannover mit. Mehr noch, die gerade erst am 11. Februar verkündete Prognose für 2020 wurde komplett einkassiert, ohne eine neue Prognose abgeben zu können.

Springt der Saat als Retter ein? Inwiefern TUI - ähnlich wie Thomas Cook - eine Pleite droht, ist für mich derzeit noch nicht absehbar. Der Konzern verfügt nach eigenen Angaben über Finanzmittel und Kreditlinien in Höhe von circa 1,4 Milliarden Euro.

Mit der Aufstellung Pauschalreisen, eigene Hotels, eigene Flugzeuge sowie der Kreuzfahrtsparte ist TUI eigentlich gut gegenüber Wettbewerbern positioniert. In einem solchen Marktumfeld wie derzeit hilft aber auch eine Säulenstrategie nicht weiter.

