BERLIN (Dow Jones)--Die Anzahl von bekannten Coronavirus-Infizierten steigt in Deutschland immer noch "rasch" an, sagte das Robert Koch Institut am Montag. RKI-Vizepräsident Lars Schaade appellierte an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten, die zur Eindämmung der Epidemie ergriffen wurden.

Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen, die mit den Patienten körperlichen Kontakt hatten, geredet haben oder angehustet wurden, sollten sich selbst in Quarantäne begeben. Auch warnte Schaade vor sogenannten "Corona-Parties", nachdem Clubs am Wochenende wegen der Verbreitung des Virus geschlossen hatten.

Klar sei, "dass die Fallzahlen in Deutschland noch relativ rasch ansteigen", erklärte Schaade auf einer Pressekonferenz. Wichtig sei, dass soziale Kontakte zurückgefahren werden und bei Veranstaltungen ein Abstand von mindestens ein bis zwei Meter eingehalten werde. Die Entscheidung, die Schulen in Deutschland zu schließen, hält Schaade für plausibel, weil auch Kinder sich infizierten und die Konzentration der Viren im Rachen hoch sei.

Man müsse nach zehn bis zwölf Tagen neu bewerten, ob die ergriffenen Maßnahmen greifen.

Es gebe insgesamt in Deutschland noch keinen Engpass an Tests für Coronavirus-Infektionen. Allerdings könnten einige Regionen, wo die Infektionszahlen besonders hoch seien, zu Engpässen kommen, die aber noch zu managen seien. Wichtig sei, dass sich nur symptomatische Patienten untersuchen lassen. Dazu zählen Kontaktpersonen.

Nach letzten Zahlen des Robert Koch Instituts gibt es 4.838 bekannte Infizierte, davon sind 12 Personen gestorben. Pro 100.000 Einwohner ist die Zahl der Infizierten besonders hoch in Hamburg, gefolgt von Nordrhein-Westphalen, Berlin und Bayern.

March 16, 2020

