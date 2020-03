Die Gemeinschaftswährung Euro übersprang am Vormittag die Marke von 1,12 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1193 knapp darunter.Der Franken bleibt weiterhin als sicherer Hafen gesucht. So bewegt sich der Euro mit 1,0549 Franken in der Nähe des Tagestiefs. Der US-Dollar kostet 0,9425 Franken und damit weniger als am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...