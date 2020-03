In einem früheren Beitrag haben wir heute bereits die Aktien des Medizintechnik-Spezialisten Drägerwerk hervorgehoben, die quasi "als kleines gallisches Dorf" dem erneuten Kurseinbruch am deutschen Aktienmarkt trotzdem. Nach der Bestellung von 10.000 Beatmungsmaschinen durch die Bundesregierung springen Drägerwerk-Aktien heute zum Handelsstart um aktuell 26 Prozent auf 74,40 Euro und bewegen sich damit heute im SDAX in einer ganz eigenen Liga. Schaut man sich aber weiter um, dann gibt es h..

Den vollständigen Artikel lesen ...