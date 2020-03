SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747), führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa, und Drägerwerk KGaA (ISIN: DE0005550636), Hersteller von Medizintechnik - auch von Beatmungsgeräten - stehen derzeit unter Dampf - es gilt zu liefern. Drägerwerk arbeitet gerade an der Kapazitätsgrenze und baut laufend aus, der Bedarf steigt schneller als die Produktion. Und auch zukünftig wird bestimmt eine Änderung in der Bevorratung und Bereithaltung von Kapazitäten auf Jahre den Medizingerätemarkt prägen. Die Staaten werden auf zukünftige Pandemien versuchen besser vorbereitet zu sein, d.h. es sollte ...

