flatex Morning-news DAX update: Die Federal Reserve senkte ihren Leitzins am Sonntag ...

Die Federal Reserve senkte ihren Leitzins am Sonntag überraschend auf eine neues Zinsband von 0,00 bis 0,25 Prozent und lancierte ein neues QE-Programm mit einem Volumen von 700 Milliarden US-Dollar. Dennoch brachen die US-Futures panikartig ein und lösten ein "Limit-down" aus. Rund um die europäischen Börseneröffnungen notierten die US-Futures unverändert mit enorm hohen Abgaben. Die asiatischen Indizes starteten mit hohen Kursverlusten in die neue Woche. Der japanische Nikkei225 schloss mit einem Minus von 2,46 Prozent bei 17.002,04 Punkten, der australische ASX200 crashte mit einem Verlust von 9,7 Prozent auf 5.002 Punkte. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit einem kräftigen Abschlag bei 8.728,48 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 9.232,08 Punkten. Ausgehend vom Tageshoch des 13. März 2020 bei 9.985,74 Punkten bis zum Tagestief des 13. März 2020 bei 9.064,24 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken 8.713/8.847/8.930/9.282/9.416/9.525/.9.634/9.768 und 9.986 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 10.120/10.203/10.337 und 10.554 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Projektionen zur Unterseite von 8.496/8.361und 8.144 Punkten in Betracht.

