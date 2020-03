BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Coronakrise hat EU-Ratspräsident Charles Michel für Dienstag einen weiteren Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs einberufen. Entscheidend sei nun, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, ausreichend Schutzausrüstung bereit zu stellen, die Forschung voranzutreiben und die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu begrenzen, erklärte Michel am Montag auf Twitter.



Schon vorige Woche hatte sich Michel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den übrigen Staats- und Regierungschefs per Videokonferenz abgestimmt. Die EU tut sich jedoch schwer mit einer gemeinsamen Linie der 27 Staaten. Die meisten Regierungen entscheiden einseitig, welche Maßnahmen sie einführen, auch bei Grenzkontrollen. Allerdings ist auch der Grad der Ausbreitung des Coronavirus verschieden. Am härtesten getroffen ist immer noch Italien./vsr/DP/fba