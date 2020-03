16. März (WNM/Reuters) - Knapp 170.000 Menschen haben sich bislang mit dem Coronavirus infiziert. Weltweit sind 6.509 an den Folgen des Virus verstorben. Die Infektionen und Todesfälle außerhalb Chinas liegen nun höher als in dem Land, in dem die Pandemie ihren Ausgangspunkt hatte. Das zeigen aktuelle Zahlen von Reuters. Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Stand der Länder/Regionen, die Todesfälle und/oder mindestens zehn Virus-Erkrankungen bis zum 16. März gemeldet hatten: LAND TODESFÄLLE ...

