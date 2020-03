Wien (www.anleihencheck.de) - Das Coronavirus hat die Märkte weiter fest im Griff, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Unterschied zu den historischen Kursverfällen an den Aktienmärkten seien US-Treasury-Renditen im Wochenvergleich weitgehend unverändert gewesen. Die Volatilität sei jedoch ausgeprägt gewesen. Während sich die Zinskurve zu Wochenbeginn durch den Renditerückgang am langen Ende verflacht habe, sei das Renditelevel im selben Laufzeitensegment wieder deutlich angestiegen. Die 30-jähirge US-Treasury-Rendite habe am Montag ein Allzeittief bei 0,7% erreicht, handle heute aber bereits 90 Basispunkte höher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...