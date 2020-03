Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave schließt Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am Lithium-Joint-VentureDGAP-News: Sixth Wave Innovations Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Joint Venture Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave schließt Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am Lithium-Joint-Venture16.03.2020 / 12:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Sixth Wave schließt Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am Lithium-Joint-VentureVancouver, British Columbia. 16. März 2020. - Sixth Wave Innovations Inc. (CSE:SIXW) (OTC:ATURF) (FSE:AHUH) (das "Unternehmen" oder "Sixth Wave") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an Geolithic Corp. ("Geolithic") gemäß einer Optionsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit Trilateral Energy, LLC ("Trilateral") erworben hat.Sixth Wave hat mehrere Produktentwicklungen getestet, die auf die Lithiumextraktion aus komplexen Solen zugeschnitten sind, wo sich die Abtrennung des Lithiums von den begleitenden Salzen und Metallen mittels herkömmlicher Technologien als schwierig, wenn nicht unmöglich erwiesen hat. Diese Entwicklungen konzentrierten sich auf die Verwendung der zentralen Molekularprägetechniken des Unternehmens sowie auf neuartige Implementierungen anderer Nanotechnologien, einschließlich neuer Konzepte für makrocyclische Liganden und Molekularsiebe. Zu diesem Zweck hat Sixth Wave bereits mehrere Patentanmeldungen für ihre Technologie in Bezug auf Lithium eingereicht, die sich weltweit in verschiedenen Phasen der Überprüfung befinden.Geolithic wurde im Januar 2017 als Joint Venture zwischen Trilateral und Sixth Wave gegründet, um Sixth Waves Technologie für die Extraktion von Lithium aus Geothermalsolen zu nutzen, die hauptsächlich im Gebiet der Salton Sea in Kalifornien vorkommen. Die Salton-Sole ist bekannt für ihren erhöhten Gehalt an Lithium und anderen wertvollen Metallen und stellt eine der größten unerschlossenen Lithiumquellen der Welt dar. Gemäß der ursprünglichen Vereinbarung von 2017 hielt Trilateral 60 % der ausstehenden Aktien von Geolithic, während Sixth Wave 40 % hielt. Laut der Konditionen der aktualisierten Vereinbarung hat Sixth Wave jetzt eine zusätzliche 15%ige Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen mit der Option erworben, vor Ende des Jahres 2020 die vollen 100 % zu erlangen."Wir sind von dieser Initiative sehr begeistert, eine vollständige Mehrheitsbeteiligung an diesen Lithiumanwendungen zu erwerben, die für unsere revolutionären extraktiven Nanotechnologien zutreffen", sagte Jon Gluckman, President & CEO von Sixth Wave. "Diese Vereinbarung bietet uns ein Sprungbrett, um mit einem umfassenderen Konzept für die Extraktion von Metallen aus Solen auf globalem Niveau zu beginnen und potenzielle strategische Partner in diesem Sektor zu nutzen."Obwohl Salton Sea eine besonders reichhaltige Gelegenheit darstellt, kann Sixth Waves Technologie-Suite bei lithiumreichen Solen in anderen Bereichen Nordamerikas, Südamerikas und darüber hinaus angewendet werden. Mit ihrer Fähigkeit, Elemente bis zu den niedrigsten Konzentrationsniveaus (Parts per Billion oder ppb) schnell und effizient zu extrahieren, hat Sixth Waves Nanotech das Potenzial, die kostspieligen, zeitaufwendigen und umweltgefährdenden Verdunstungsteiche zu ersetzen, die für ältere Lithiumextraktionstechnologien charakteristisch sind.Lithium ist ein Schlüsselmaterial für bestimmte Batterietypen und gewinnt daher zunehmend an Interesse, da Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeuge eine zunehmende Marktdurchdringung erzielen. Herkömmliche Aufbereitungstechniken umfassen die Verwendung von Verdunstungsteichen. Lithiumreiche Sole wird in Solehaltebecken gepumpt und das Wasser verdunstet auf natürliche Weise durch Sonneneinstrahlung und Luftbewegung. Das resultierende Konzentrat wird dann eingesammelt und nachbearbeitet, um Lithiumkarbonat zu gewinnen. Der Prozess kann bis zu 18 Monate in Anspruch nehmen und ist unter Beschuss geraten, da die Bedenken hinsichtlich der Absenkung des Grundwasserspiegels und der Entsorgung von Abfallprodukten zunehmen. In einigen Gebieten, wie der Salton Sea, sind solche Vorgehensweisen aus Umweltgründen möglicherweise überhaupt nicht umsetzbar.VereinbarungsbedingungenDie aktualisierte Vereinbarung sieht vor, dass in den nächsten sieben Monaten abgestufte Zahlungen in Höhe von insgesamt 300.000 USD geleistet werden. Die erste Zahlung in Höhe von 75.000 USD wurde im Gegenzug für 15 % der ausstehenden Aktien von Geolithic geleistet, wodurch sich der Anteil von Sixth Wave auf 55 % erhöht. Das Unternehmen hat dann die Option, die verbleibenden 45 % der ausstehenden Aktien von Geolithic gegen Zahlungen in Höhe von insgesamt 225.000 USD bis zum 30. September 2020 zu erwerben.Über Sixth WaveSixth Wave ist ein Nanotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Extraktion und den Nachweis von Zielsubstanzen auf molekularer Ebene mit seinen patentierten Technologien im hoch spezialisierten Gebiet der molekular geprägten Polymere konzentriert. Sixth Wave vermarktet derzeit IXOS(R), eine Reihe von Extraktionspolymeren für den Goldbergbau, und hat zusammen mit dem Unternehmen Extraktionspolymere für die Extraktion von CBD, THC und anderen Cannabinoiden aus Cannabisextrakten unter dem Namen AffinityTM entwickelt.Weitere Informationen zu Sixth Wave finden Sie auf unserer Website unter: www.sixthwave.comIM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS"Jon Gluckman"Jonathan Gluckman, Ph.D., Präsident und CEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen: Tel: (801) 582-0559 E-Mail: info@sixthwave.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.16.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Sixth Wave Innovations Inc. Suite 830-1100 Melville Street V6E 4A6 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 562 6915 ISIN: CA83011Y1088 WKN: A2PK5X Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart; NYSE, Toronto EQS News ID: 998063Ende der Mitteilung DGAP News-Service998063 16.03.2020