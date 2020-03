Europas Börsen haben am Montag kurz vor Mittag belastet von der Verunsicherung durch die Coronavirus-Pandemie weiter massiv nachgegeben. In Wien brach der ATX gegen 11.20 Uhr um mehr als 10 Prozent ein und rutschte damit unter die Marke von 1.800 Punkten. In Frankfurt verlor der DAX mit 8,1 Prozent auf 8.487,23 Zähler ebenfalls stark und in London gab der FTSE-100 um 6,20 Prozent auf 5.034,68 nach.Die ...

