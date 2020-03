Pensana Metals Ltd. (ASX: PM8) freut sich, die Untersuchungsergebnisse von weiteren 41 Bohrlöchern des 7.000 Meter umfassenden Ergänzungs- und Erweiterungsbohrprogramms beim NdPr-Projekt Longonjo in Angola bekannt zu geben. Das Bohrprogramm wird zur Unterstützung der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, die "DFS") durchgeführt.- Die neuen Ergebnisse umfassen hochgradige oberflächennahe Abschnitte von einem Gebiet 600 Meter westlich der Grubenplanung der aktuellen vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, die "PFS").- Die Ergänzungsbohrungen verdeutlichen die Beständigkeit dieser 400 Meter langen Zone mit verwitterter Mineralisierung, die in Richtung Norden weiterhin offen ist.- Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Ergänzungsbohrungen ermöglichen werden, dieses Gebiet mit einer Mineralisierung in der abgeleiteten Kategorie zu angezeigten Mineralressourcen hochzustufen, was deren Aufnahme in den Minenplan ermöglicht.- Die Bohrungen durchschnitten auch beständige Zonen mit Frischgestein mit einer Mineralisierung von über drei Prozent REO an der Oberfläche.Bohrloch AbschnittLRC197: 14 m mit 5,85 % REO, einschließlich 1,07 % NdPr auf 4 mLRC203: 36 m mit 6,74 % REO, einschließlich 1,10 % NdPr auf 16 mLRC214: 10 m mit 4,65 % REO, einschließlich 0,95 % NdPr an der OberflächeLRC219: 13 m mit 4,36 % REO, einschließlich 0,93 % NdPr von der Oberfläche bis zum Ende des BohrlochsLRC220: 18 m mit 4,01 % REO, einschließlich 0,87 % NdPr an der Oberfläche* NdPr = Neodym-Praseodym-Oxid. REO = gesamte Seltenerdmetalloxide. Die Abschnitte wurden unter Anwendung eines unteren Cutoff-Gehalts von +0,4 % NdPr gemeldet. Siehe Tabelle 1 für Details zu allen neuen Ergebnissen, einschließlich breiterer Abschnitte unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von +0,2 % NdPr.Executive Director und COO Dave Hammond sagte:"Diese hochgradigen Bohrergebnisse liegen weit außerhalb der Grenzen der aktuellen Grubenplanung und weisen auf das Potenzial hin, den Tagebaubetrieb zu erweitern und die Lebensdauer der Mine bei Longonjo zu verlängern.Das Bohrprogramm ist nun abgeschlossen und wir freuen uns darauf, die Ergebnisse von weiteren 138 Bohrlöchern bekannt zu geben. Im Norden und Süden des Projekts wurden Gebiete mit tiefer Verwitterung durchschnitten, die ebenfalls außerhalb des in der PFS definierten Minenplans liegen.Die Analyseergebnisse werden auch von den Ergänzungsbohrlöchern in der hochgradigen verwitterten Hauptzone sowie von den ersten systematischen Testbohrungen in einer Zone mit einer in Frischgestein enthaltenen Mineralisierung erwartet, die das Potenzial aufweist, dem Projekt eine weitere Dimension zu verleihen.Wir gehen davon aus, dass wir in der Lage sein werden, beträchtliche Mengen der zurzeit abgeleiteten Mineralressource in die höhere angezeigte JORC-Kategorie hochzustufen und somit die aktuelle Lebensdauer der Mine bei Longonjo nach dem Abschluss zusätzlicher Arbeitsprogramme im Rahmen der endgültigen Machbarkeitsstudie zu verlängern."Genehmigt vom Board von Pensana Rare Earths PLCFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte CEO Tim George unter:contact@pensana.co.ukTechnischer BerichtEin zweiter Satz an Analyseergebnissen wurde vom über 7.000 Meter umfassenden Ergänzungs- und Erweiterungs-RC-Bohrprogramm erhalten, das soeben bei Longonjo abgeschlossen wurde. Die Bohrungen dienen der Unterstützung der laufenden endgültigen Machbarkeitsstudien mit der Wood Group als führende Techniker.Die neuen Ergebnisse stammen von 41 Bohrlöchern, die vorwiegend Gebiete mit abgeleiteter Mineralisierung am Rand oder weit außerhalb der aktuellen Grubenplanung der PFS und der angezeigten Mineralressource liegen (ASX-Pressemitteilung vom 15. November 2019).Abb. 1: Planansicht des Standorts der neuen Analyseergebnisse (rot) und der abgeschlossenen neuen Bohrlöcher mit hervorragenden Ergebnissen (schwarz) gegenüber dem Blockmodell der Mineralressourcenschätzung vom November 2019 von +0,2 % NdPr für die verwitterte Mineralisierung. Der aktuelle Umfang der Mineralressourcenschätzung der angezeigten Kategorie ist hervorgehoben.Das Programm wurde konzipiert, um die in der PFS vom November 2019 vorgesehene neunjährige Lebensdauer der Mine durch Ergänzungsbohrungen im großen Gebiet der Mineralressourcen der abgeleiteten Kategorie zu verlängern, die im ursprünglichen Minenplan größtenteils nicht enthalten waren.Die Mineralressource der angezeigten Kategorie in der Verwitterungszone wurde ebenfalls Ergänzungsbohrungen unterzogen, um eine Hochstufung in die gemessenen Kategorie zu unterstützen und - nach dem Abschluss weiterer technischer Studien im Rahmen der DFS - wahrscheinliche oder geprüfte Erzreserven zu unterstützen.Die Bohrungen werden auch das Potenzial für eine beträchtliche, in Frischgestein enthaltene Mineralisierung unmittelbar unterhalb der verwitterten Zone erproben, indem die Bohrlöcher im 450 mal 350 Meter großen ursprünglichen Zielgebiet systematisch auf eine Tiefe von 80 Metern erweitert werden.Die neuen Ergebnisse von 41 Bohrlöchern, die vorwiegend Gebiete mit abgeleiteter Mineralisierung außerhalb der Grubenplanung ergänzen, umfassen mehrere hochgradige Abschnitte:Bohrloch Abschnitt*LRC190: 18 m mit 3,32 % REO, einschließlich 0,73 % NdPr an der OberflächeLRC191: 13 m mit 3,65 % REO, einschließlich 0,77 % NdPr von der Oberfläche bis zum Ende des BohrlochsLRC196: 12 m mit 3,30 % REO, einschließlich 0,74 % NdPr auf 6 mLRC197: 14 m mit 5,85 % REO, einschließlich 1,07 % NdPr auf 4 mLRC203: 36 m mit 6,74 % REO, einschließlich 1,10 % NdPr auf 16 mLRC204: 22 m mit 3,61 % REO, einschließlich 0,83 % NdPr auf 2 mLRC212: 36 m mit 3,30 % REO, einschließlich 0,75 % NdPr von der Oberfläche bis zum Ende des BohrlochsLRC214: 10 m mit 4,65 % REO, einschließlich 0,95 % NdPr an der OberflächeLRC219: 13 m mit 4,36 % REO, einschließlich 0,93 % NdPr von der Oberfläche bis zum Ende des BohrlochsLRC220: 18 m mit 4,01 % REO, einschließlich 0,87 % NdPr an der Oberfläche* NdPr = Neodym-Praseodym-Oxid. REO = gesamte Seltenerdmetalloxide. Die Abschnitte wurden unter Anwendung eines unteren Cutoff-Gehalts von +0,4 % NdPr gemeldet. Siehe Tabelle 1 für Details zu allen neuen Ergebnissen, einschließlich breiterer Abschnitte unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von +0,2 % NdPr.Die neuen hochgradigen Abschnitte verdeutlichen die Beständigkeit einer 400 Meter langen Zone mit hochgradiger Mineralisierung, die 600 Meter außerhalb des neunjährigen Minenkonzepts der PFS liegt (Abbildung 2).Die oberflächennahe verwitterte Mineralisierung ist in Richtung Norden weiterhin offen und das Unternehmen geht davon aus, dieses Gebiet von der abgeleiteten in die angezeigte Mineralressourcenkategorie hochzustufen und somit dessen Aufnahme in einen erweiterten Minenplan für die DFS zu ermöglichen.Abb. 2: Standort der neuen Bohrergebnisse (rot) und Höhepunkte der Abschnitte gegenüber dem Blockmodell der Mineralressourcenschätzung vom November 2019 von +0,2 % NdPr (blau) für verwitterte Mineralisierung und neunjährigem Tagebaubetrieb der PFS (siehe vorherige Abbildung für Legende und Standort). Im Januar gemeldete Ergebnisse der grünen Bohrlöcher unterstützen auch das Potenzial, den Tagebau auf dieses Gebiet zu erweitern.Abb. 3: Vertikaler Ost-West-Abschnitt 8.571.060 mN, Blickrichtung Norden. Neue hochgradige Bohrabschnitte verdeutlichen Beständigkeit und nördliche Ausdehnung der beständigen Decke der verwitterten Zone der NdPr-Mineralisierung, die sich 600 m westlich des aktuellen Tagebauplans befindet.Weitere neue hochgradige Bohrabschnitte, die vom Zentrum des Projekts stammen, erweitern die verwitterte Mineralisierung in Richtung Westen und Norden (siehe Plan (Abbildung 4) und Bohrabschnitt (Abbildung 5)).Abb. 4: Plan mit dem Standort der neuen Bohrergebnisse (rot) und Höhepunkte der Abschnitte gegenüber dem Blockmodell der Mineralressourcenschätzung vom November 2019 von +0,2 % NdPr (blau) für verwitterte Mineralisierung und neunjährigem Tagebaubetrieb der PFS (siehe vorherige Abbildung für Standort).Die Bohrlöcher LRC215 und LRC216 liegen auf der nördlichen Erweiterung des Frischgesteinsziels und durchschnitten Frischgestein an der Oberfläche, wobei sie auf ihrer gesamten Länge Gehalte von durchschnittlich über drei Prozent REO ergaben. Die in Frischgestein enthaltene Mineralisierung ist in der Tiefe sowie in Richtung Norden und Süden weiterhin offen (Abbildung 4):Bohrloch Frischgesteinsabschnitt*LRC215: 15 m mit 3,26 % REO, einschließlich 0,70 % NdPr von der Oberfläche bis zum Ende des BohrlochsLRC216: 12 m mit 3,35 % REO, einschließlich 0,63 % NdPr von der Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs* Die Abschnitte wurden unter Anwendung eines unteren Cutoff-Gehalts von +0,2 % NdPr gemeldet. Siehe Tabelle 1 für eine Zusammenfassung der Details aller neuen gemeldeten Bohrlöcher.Abb. 5: Vertikaler Ost-West-Abschnitt 8.571.400mN, Blickrichtung Norden. Neue Ergänzungsbohrungen haben einige äußerst hohe Gehalte identifiziert, von denen ausgegangen wird, dass sie die Mineralressourcenschätzung in diesen Gebieten (LRC180 und LRC189) verbessern werden. Die Ergänzungsbohrungen bestätigen die Beständigkeit der Mineralisierung in der verwitterten Zone für weitere 250 Meter westlich der Grenze des neunjährigen Tagebaubetriebs der PFS.Proben von weiteren 138 Bohrlöchern wurden vom Standort zur Analyse eingereicht und das Unternehmen freut sich darauf, weitere Updates bereitzustellen, sobald die Ergebnisse vorliegen.Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Longonjo, die die neuen Bohrungen berücksichtigt, wird planmäßig im Mai 2020 abgeschlossen werden.Die vollständige Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20200316/pdf/44g2wc0gxzhsjr.pdfErklärung der sachkundigen PersonenDie Informationen in diesem Bericht, die sich auf Geologie, Datenqualität und Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von David Hammond, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt und/oder überprüft wurden. David Hammond ist der Chief Operating Officer und ein Direktor des Unternehmens. Er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. David Hammond stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in den Bericht auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Umfang zu, in der sie erscheinen.Die Informationen in dieser Erklärung, die sich auf die Mineralressourcenschätzungen von 2019 beziehen, basieren auf der Arbeit von Rodney Brown von SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd. Rodney Brown ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und verfügt über ausreichend Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als kompetente Person im Sinne des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012 edition) zu gelten.Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den oben genannten ursprünglichen Marktankündigungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der kompetenten Person präsentiert werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Marktankündigung geändert wurden.Tabelle 1: NdPr-Projekt Longonjo, RC-Bohrschnitte mit einer Mächtigkeit von mindestens 4 m und =0.20% NdPr-Schnitt mit niedrigerem Gehalt. Abschnitte > 0,40 % NdPr-Schnitt mit niedrigerem Gehalt sind fett und kursiv dargestellt.Loch-NrOstNordRLBohrlochtiefe (m)von (m)bis (m)Intervall (m)REO %NdPr %LRC190523,9378,571,1881,6162118183.320.73LRC191523,8948,571,1041,598131313eoh3.650.77LRC192523,8198,571,1651,59814(Inkl.10102.022.340.510.59)LRC193523,1118,571,0641,620291022120.650.30LRC194523,1618,571,0621,610290.670.22LRC195523,2118,571,0521,59845(Inkl.203212244212101.141.551.271.250.370.490.350.55LRC196523,2678,571,0641,59025(Inkl.201820122.493.300.580.74)LRC197523,3168,571,0631,58240(Inkl.261826143.865.850.741.07)LRC198523,1908,570,9601,5844022103610140.881.010.310.30LRC199523,2848,570,9591,5722618181.810.55LRC200523,3868,570,9591,564362.440.49LRC201523,2758,570,8771,56236(Inkl.(Inkl.161812282412121.482.032.213.150.480.69)0.650.91)LRC202523,3158,570,8851,55833221628162.261.050.500.23LRC203523,3728,570,8801,555551652362.176.740.441.10LRC204523337857080033(Inkl.332433eoh222.843.610.650.83)LRC205523,4518,570,8011,54723161020103.451.890.590.30LRC206523,6148,570,8981,55626(Inkl.221626164eoh1.672.881.100.330.550.21LRC207523,5218,570,8951,55833241433149eoh1.431.830.290.20LRC208523,4218,570,8801,55633(Inkl.2.042.850.400.50)LRC209524,0988,571,2991,6281714142.520.55LRC210524,0008,571,3071,64322(Inkl.und10202020102.402.972.250.580.740.53)LRC211523,9088,571,2891,63926(Inkl.2626eoh2.033.520.380.61)LRC212524,0968,571,3991,649363636eoh3.300.75LRC213524,2888,571,4971,66013(Inkl.1.882.580.480.65)LRC214523,9968,571,3941,65624(Inkl.und1424102424eoh1010eoh3.234.652.440.690.950.56)LRC215524,2068,571,4041,637151515eoh3.260.70LRC216524,2478,571,3991,63412(Inkl.121012eoh103.353.640.630.68)LRC217524,3388,571,3961,63915(Inkl.151215eoh122.462.650.580.64)LRC218524,3018,571,4041,63811(Inkl.1111eoh2.122.640.470.59)LRC219524,4738,571,3001,628131313eoh4.360.93LRC220524,4348,571,3011,6271918184.010.87LRC221524,4488,571,6001,71623(Inkl.und231823eoh101.011.762.510.450.440.55)LRC222524,4308,571,8011,70965(Inkl.324012564412241.391.501.930.290.290.40)LRC223524,3808,571,8071,698341.260.29LRC224524,4038,571,5971,70725(Inkl.und1625122525eoh129eoh2.202.242.460.510.540.54)LRC225*523,6008,570,7211,551201.840.45LRC226*523,7058,570,6571,569261.190.31LRC227*523,9008,570,5801,58930(Inkl.1624122030126eoh2.264.391.761.640.530.80)0.340.28LRC228*522,6028,571,0271,55274(Inkl.324244224062601620160.930.872.002.290.340.330.740.85)LRC229*523,8968,570,6531,58430(Inkl.3030eoh2.063.460.380.66)LRC230*523,9968,570,5941,5933516241220301.882.071.020.360.390.28*Alle Bohrlöcher sind vertikale RC-Löcher, mit Ausnahme von LRC225 bis LRC230 in der südlichen Kontaktzone, die bei -600 im Süden gebohrt werden. REO = Das gesamte Seltenerdoxid umfasst NdPr und ist die Summe von La2O3, CeO2, Pr6O11, Nd2O3, Sm2O3, Eu2O3, Gd2O3, Tb4O7, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3, Y2O3. NdPr = Neodym + Praseodymoxid. eoh = Schnittpunkt zum Ende der Bohrung. Das Koordinatensystem ist WGS84 UTM Zone 33 Süd, auf den nächsten Meter gerundet. Untersuchungen von 2m Kompositproben durch Peroxidfusion und ICP-Analyse, Nagrom-Laboratorien Perth, Westaustralien. Höchstens 2m interner Untergrund eingeschlossen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. 