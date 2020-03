Berlin (ots) - In Berliner Schulen herrschen seit Jahren katastrophale Hygiene-Zustände. Toiletten sind verschmutzt, dichte Staubschichten bedecken die Pulte und auf den Schulhöfen stapelt sich der Müll. Das Problem: Die Bezirksverwaltungen stellen den beauftragten Reinigungsdienstleistern nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung. Nun zeigt das Berliner Unternehmen Putz-Zeit, dass es auch anders geht. Im Rahmen eines innovativen Pilotprojekts versetzten die erfahrenen Reinigungsprofis die Erwin-von-Witzleben-Grundschule in einen Top-Zustand.Putz-Zeit einigt sich mit Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf auf Budget-ErhöhungDie Reinigung der Erwin-von-Witzleben-Grundschule übernahm das Berliner Unternehmen Mitte 2019. Die vorgefundenen Zustände waren untragbar. Wegen verschmutzter Toiletten musste der Unterricht zeitweise sogar ausgesetzt werden. Schulhöfe und Gänge waren vermüllt.Inhaber Sasa Radosavljevic erkannte schnell, dass die Schule mit dem veranschlagten Budget nicht ordnungsgemäß gereinigt werden kann. "Die Situation vor Ort war unzumutbar, sowohl für Schüler und Lehrer als auch für unsere Mitarbeiter. Also haben wir uns mit dem Bezirksamt zusammengesetzt und über eine Erhöhung des Stundenkontingents verhandelt.".Das Ergebnis der Verhandlungen ist ein für Berlin einmaliges Pilotprojekt, bei dem Putz-Zeit die Komplettreinigung der Schule für die nächsten drei Jahre übernimmt. Im Rahmen der Verhandlungen wurde das tägliche Stundenkontingent von 12 auf 28 erhöht. Damit kann nun jeder Bereich der Schule ohne Einschränkungen gereinigt werden.Das Ergebnis spricht für sich. Wo früher inakzeptable Zustände herrschten, hat sich binnen kürzester Zeit eine hygienische Lernumgebung entwickelt, in der sich Schüler und Lehrer wohlfühlen. Unbeeindruckt von der Kritik, der Putz-Zeit in den vergangenen Jahren immer wieder ausgesetzt war, beweist der Experte für Gebäudereinigung Berlin (https://putz-zeit.de/), was möglich ist, wenn das Bezirksamt die notwendige Unterstützung bereitstellt.Putz-Zeit übernimmt auch Heinz-Berggrün-Gymnasium"Das mit den bisher zur Verfügung gestellten Mitteln keine zufriedenstellenden Ergebnisse möglich waren, liegt auf der Hand. Eine qualifizierte Fachkraft durchläuft eine Ausbildung von 3 Jahren. Oft werden aus Kostengründen aber nur ungelernte Hilfskräfte eingesetzt. Auch sind die Arbeitszeiten oft so getaktet, dass keine gründliche Reinigung möglich ist. In den Zeitungsberichten der vergangenen Monate zeigt sich deutlich, wozu der drastische Sparkurs der Stadt im Bereich der Schulreinigung geführt hat."Durch den Erfolg des Projekts bestätigt beauftragte die Bezirksverwaltung Charlottenburg-Wilmersdorf Putz-Zeit auch mit der Komplettreinigung des Heinz-Berggrün-Gymnasiums. Auch hier kann von nun an Reinigung auf hohem Niveau gewährleistet werden. "Wir hoffen, dass dem guten Vorbild von Charlottenburg-Wilmersdorf nun auch weitere Bezirksämter folgen und die Mittel für die Reinigung zur Verfügung stellen, die dafür nötig sind.", so Inhaber Radosavljevic.Über die Putz-Zeit Deutschland Gebäudereinigung GmbH & Co. KGPutz-Zeit ist ein Reinigungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Seit seiner Gründung im Jahr 1981 konnte es sein Dienstleistungsspektrum und seinen Mitarbeiterstamm kontinuierlich ausbauen, sodass es heute Marktführer im Bereich der professionellen Gebäudereinigung ist und über 500 Mitarbeiter beschäftigt. Seine Reinigungsleistungen erbringt das Unternehmen in vielen deutschen Großstädten, wobei zu seinen Kunden Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zählen. Durch ein eigens entwickeltes Monitoring-Konzept sichert es dabei eine gleichbleibend hohe Qualität.Pressekontakt:Putz-Zeit Deutschland Gebäudereinigung GmbH § Co. KGHähnelstraße 512159 BerlinTelefon: 030 - 827 199 00Fax: 030 - 832 226 10Webseite: https://putz-zeit.de/E-Mail: info@putz-zeit.deOriginal-Content von: Putz-Zeit Gebäudereinigung Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142581/4548408