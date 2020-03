TEHERAN (dpa-AFX) - Erneut ist die Zahl der Coronavirus-Opfer im Iran drastisch gestiegen. Innerhalb von nur 24 Stunden habe sich die Zahl der Toten von 724 auf 853 erhöht, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianush Dschahanpur, am Montag in Teheran. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen mit Sars-CoV-2 stieg im gleichen Zeitraum auf 14991.



Die meisten Infektionen gab es erneut in der Hauptstadt Teheran mit über 3700. Gleichzeitig seien fast 5000 infizierte Patienten geheilt aus den Krankenhäusern entlassen worden, sagte der Sprecher im Staatsfernsehen. Unter den Toten war auch ein Mitglied des Expertenrats, ein Gremium für klerikale Angelegenheiten. Haschem Bathaei starb Medienangaben zufolge im Alter von 78 Jahren an den Folgen des Coronavirus.



Präsident Hassan Ruhani rief am Montag alle Iraner dazu auf, auch zum persischen Neujahr am 20. März zuhause zu bleiben und während der Ferien Reisen zu vermeiden. Ab Montag werde die Polizei bei Autofahrern auf den Landstraßen Fiebermessungen vornehmen.



Voraussichtlich werden sowohl die Schulen als auch die Universitäten im Land nicht wie geplant Anfang April geöffnet. Der Krisenstab werde mit den relevanten Ministerien noch beraten müssen, wann eine Öffnung möglich sei, sagte der Präsident.



Die Polizei untersagte auch das traditionelle Feuerfest am letzten Dienstag des persischen Jahres - zu vergleichen mit dem Feuerwerk an Silvester./str/fmb/DP/stk