BERLIN (Dow Jones)--Deutsche sollten wegen der Corona-Epidemie Urlaubsreisen ins Ausland unterlassen. Das erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Man bemühe sich um die Heimreise für die geschätzt mehreren Tausend Deutsche, die im Ausland gestrandet sind.

Die Sprecherin von Außenminister Heiko Maas betonte, dass man im Kontakt sei mit Reiseveranstaltern und Fluglinien, um zu schauen, welche die besten Rückreisen für gestrandete Urlauber seien. Dabei würden kommerzielle Wege zuerst ins Auge gefasst werden. Es gehe um "möglichst pragmatische, möglichst schnelle Lösungen".

"Wir sehen, dass in letzten Tagen und Wochen, dass wegen des Coronavirus weltweit, und auch in Deutschland, Einreise- und Ausreisebeschränkungen immer mehr ausgesprochen werden und Flugverbindungen reduziert oder eingestellt werden", sagte Sprecherin Maria Adebahr auf einer Pressekonferenz in Berlin. "Insofern ist es unser dringender Appell nicht notwendige Reisen ins Ausland zu unterlassen. Für die Deutschen, die im Ausland sind, sind wir im Hochdruck daran, Lösungen zu erarbeiten."

Regionale Schwerpunkte seinen Marokko, die Türkei und Länder wie die Philippinen und Indonesien.

Die Bemühungen, Rückreisen zu organisieren, gelten auch für Geschäftsreisende und Deutsche, die im Ausland lebten und sich eine Rückkehr nach Deutschland wünschten, so die Sprecherin.

March 16, 2020 07:17 ET (11:17 GMT)

