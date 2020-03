Die Wiener Börse hat am Montag im Mittagshandel sehr starke Abschläge verzeichnet. In einem weltweit besonders schwachen Marktumfeld tendierte der ATX kurz vor 12.00 Uhr um satte 9,4 Prozent tiefer bei 1.812,74 Punkten. In der vorangegangenen Handelsstunde gab der heimische Leitindex zwischenzeitlich um mehr als 10,2 Prozent nach und rutschte damit unter die Marke von 1.800 Zählern.Die weltweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...