An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Handelswoche heftige Kursverlust ab. Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank vom Sonntag schürt eher Ängste als dass sie die Anleger beruhigt. Mit den Futures auf die wichtigen US-Indizes geht es vorbörslich zeitweise bis um das Tageslimit von 5 Prozent nach unten.

Die Federal Reserve senkte am Sonntag in einer vorgezogenen Sitzung den Leitzins um 100 Basispunkte auf 0,00 bis 0,25 Prozent, den Diskontsatz um 150 Basispunkte auf 0,25 Prozent und den Mindestreservesatz auf 0,00 Prozent. Der Tagesgeldzielsatz ist damit so niedrig wie zuletzt Ende 2015. Darüber hinaus kündigte die Fed neue Ankäufe von Treasuries und Hypothekenpapieren staatlicher Agenturen an. Die Fed erhöht die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität, indem sie gemeinsam mit Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Europäischer Zentralbank und Schweizerischer Nationalbank Dollar-Repo-Geschäfte mit einer Laufzeit von 84 Tagen begibt. Die Fed wird außerdem die seit einiger Zeit üblichen täglichen Repo-Geschäfte fortführen.

In seiner Stellungnahme zu den geldpolitischen Maßnahmen sagte Fed-Chef Jerome Powell, dass die Coronavirus-Pandemie die US-Wirtschaft im zweiten Quartal beeinträchtigen werde. Die Aussichten für die Zeit danach hingen vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Die schon zweite Notfall-Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Monat werde am Markt als Akt der Verzweiflung gesehen, kommentiert Terence Wong, CEO von Azure Capital in Singapur, die negative Reaktion. Seiner Meinung nach hat die Fed innerhalb von nur drei Wochen ihr Pulver verschossen. Eine weitere Lockerung der Geldpolitik sei nun nicht mehr möglich.

Die Analysten von Goldman Sachs rechnen derweil mit einem Einbruch des US-Bruttoinlandsprodukts um 5 Prozent im zweiten Quartal. Das laste auf den Märkten, sagt Rick Lacaille, Chief Investment Officer bei State Street Global Advisors. Es sei schwer einzuschätzen, wie lange die Wirtschaft beeinträchtigt werde.

March 16, 2020 07:21 ET (11:21 GMT)

