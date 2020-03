Nun haben wir ihn also - den Crash. Spätestens nach dem Schwarzen Montag, an welchem DAX und Dow Jones jeweils über sieben Prozent verloren, war klar, dass das Coronavirus uns in eine neue Weltwirtschaftskrise führt. Für den Anleger stellt sich nun die Frage, was er in dieser Situation tun soll. Zunächst wirft der AKTIONÄR wieder einen Blick auf die aktuellen Erhebungen zum Coronavirus. Es stellt sich heraus, dass es sich bisher in Sachen Ausbreitung und Sterberate wenig verändert hat.

