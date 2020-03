Mainz (ots) -Samstag, 21. März 2020, 20.15 UhrErstausstrahlung André Heller inszeniert mit "Der Rosenkavalier" erstmals eine Oper. Mit seinem Regiedebüt an der Berliner Staatsoper fügt der Wiener seinem Schaffen als Chansonier, Schauspieler, Zirkusgründer und Varietémacher ein weiteres Kapitel hinzu. Heller kann in seiner ersten Regiearbeit auf ein erstklassiges Ensemble bauen, mit Stars wie Camilla Nylund, Roman Trekel und Nadine Sierra. Die musikalische Leitung hat Zubin Mehta. 3sat zeigt die Aufzeichnung von "Der Rosenkavalier" vom Februar 2020 am Samstag, 21. März 2020, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung."Der Rosenkavalier" ist ein Höhepunkt im Schaffen des deutschen Komponisten Richard Strauss und seinem Textdichter Hugo von Hofmannsthal. Die Geschichte um einen jungen Adligen, der zwischen zwei Frauen im Wien Maria Theresias steht, ist voller kühner Volten und fantastischer Verwicklungen. Und wie geschaffen für eine fantasievolle Umsetzung mit allen Mitteln des modernen Theaters. 1911 inszenierte Max Reinhardt auch die Uraufführung des "Rosenkavaliers" in Dresden. Mit seiner ersten Operninszenierung folgt Heller den Spuren des Wieners Max Reinhardt, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Berliner Bühnen beherrschte und das Theater mit einer Vielzahl von Neuerungen, wie etwa der Drehbühne, revolutionierte.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/rosenkavalierWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4548428