BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der weitgehend unabgestimmten Grenzschließungen in der Europäischen Union hat sich Kanzlerin Angela Merkel mit der EU-Spitze besprochen. Merkel habe sich am Montagvormittag mit EU-Ratspräsident Charles Michel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einer Videoschalte über die aktuelle Lage ausgetauscht, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin mit.



Man habe das gemeinsame Vorgehen besprochen mit dem Ziel, "die Maßnahmen zu vereinheitlichen, um die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu wahren", sagte Demmer. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.



Für diesen Dienstag hat EU-Ratspräsident Michel einen weiteren Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zur Lage in der Corona-Krise einberufen. Entscheidend sei nun, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, ausreichend Schutzausrüstung bereitzustellen, die Forschung voranzutreiben und die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu begrenzen, erklärte er auf Twitter./bk/DP/jha