NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tui nach Einstellung eines Großteils der Geschäfte und dem Ruf nach Staatshilfe auf "Sell" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Analyst Felix Schlueter zufolge dürfte der Reiseveranstalter in diesem Jahr wohl eine Milliarde Euro Barmittel verbrennen und die Nettoverschuldung verdoppeln. Dies dürfte negative Auswirkungen haben für die längerfristigen Wachstumsperspektiven, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit rund um den Fortgang der Coronavirus-Pandemie dürfte weiter negativ auf den Aktienkurs wirken./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000TUAG000

