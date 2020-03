Die magischen Nächte im internationalen Wettbewerb sind für Borussia Dortmund (WKN: 549309) nach dem sang- und klanglosen Ausscheiden bei der abgezockten Pariser Mannschaft ohnehin Geschichte. Nun droht zusätzliches Ungemach.

Bei anderen Profivereinen wird bereits über Gehaltskürzungen der Profispieler diskutiert, die in vielen Fällen freiwilliger Natur sein könnten. Die Ultima Ratio: Kündigungen aufgrund des Wegbruchs der Geschäftsgrundlage - bei dem ein oder anderen Verein kein allzu unwahrscheinliches Szenario. Bei bestimmten Profiklubs sollen Spieler bereits ihre Bereitschaft signalisiert haben, auf einen Teil des Lohns zu verzichten. BVB-Chef Watzke führte die Idee eines freiwilligen Gehaltverzichts - im Sinne eines solidarischen Beitrags seitens der Spieler - selbst ins Feld.

Die Führungsetage, die in den vergangenen Jahren ein diszipliniertes Transfermanagement bewiesen hatte, sieht sich nun externen Einflüssen gegenüber, die große finanzielle Dimensionen annehmen könnten. Gleichzeitig bläht sich der Kader auf, die Gehaltskosten springen in neue Höhen. All das während der Coronavirus, mindestens kurzfristig, die Geschäftsgrundlagen auf den Kopf stellen könnte.

