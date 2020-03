Das fulminante Comeback der Leoni-Aktie (WKN: 540888) am Freitag auf 6,35 Euro wird heute jäh abverkauft. Zum Wochenstart handelt die Aktie -9,17% in der Verlustzone bei 5,77 Euro.

Am Freitag informierte Leoni seine Anteilseigner darüber, dass die "Durchfinanzierung und Sanierungsfähigkeit der AG" durch ein Gutachten in Anlehnung an IDW S6 des Instituts der Wirtschaftsprüfer bestätigt wurde.

Der industrieweit geschätzte Branchenkenner und Sanierungsfachmann Hans-Joachim Ziems übernimmt ab 1. April den extra geschaffenen Posten des Chief Restructuring Officers. Seine Aufgabe: Den Nürnberger Konzern aus der Krise führen!

Leoni hatte bereits vor geraumer Zeit ein Spar- und Effizienzprogramm Value 21 initiiert. Ergänzend dazu kommt nun das von Gesellschaft und externen Sachverständigen gemeinsam ausgearbeitete Restrukturierungskonzept, auf dem das Sanierungsgutachten basiert. Dieses soll wiederum als weitere Finanzierungsgrundlage dienen.

Weiter short statt long!

Als Zulieferer und Ausrüster der Automobilindustrie hängt Leoni am Tropf dieser. Daimler beispielsweise verzeichnete im Februar bei Mercedes-Benz PKW einen Absatzeinbruch um -16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, kurzfristige Besserung nicht in Sicht!

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...