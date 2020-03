Boston (www.anleihencheck.de) - Michael Metcalfe, Globaler Leiter der Makrostrategie bei State Street Global Markets, und Tim Graf, EMEA Leiter der Makrostrategie bei State Street Global Markets, kommentieren die aktuelle Entwicklung in Wirtschaft und Finanzmärkten.Michael Metcalfe, Globaler Leiter der Makrostrategie bei State Street Global Markets: "Die FED hat einen riesigen Pass geworfen, aber die Marktreaktionen darauf schließen, dass der Ball fallen gelassen wurde. Das heißt, wenn systemische Risiken in die Höhe schnellen, wie es geschehen ist, sollte man damit vorsichtig sein, aus den Preisbewegungen Rückschlüsse auf die Stimmung der Investoren zu ziehen. Unsere Stimmungsmesswerte zeigen tatsächlich, dass langfristige Anleger nach der ersten Lockerung der FED etwas weniger risikoscheu geworden sind, auch wenn die erwarteten Kursanstiege durch die Liquidation von Beständen durch andere Marktteilnehmer verhindert wurden. Angesichts des Umfangs und der Tragweite der geldpolitischen Maßnahmen am Wochenende würden wir eine ähnliche Reaktion in dieser Woche erwarten, nämlich sich dem allgemeinen Trend zum Abstoßen von Vermögenswerten zu widersetzen und diese Verkaufswelle auszusitzen, auch wenn die Kursentwicklung im Moment äußerst besorgniserregend ist." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...