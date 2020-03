Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-amerikanische Federal Reserve zieht im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus alle Register, so die Experten von "FONDS professionell".Am Sonntagabend um 17 Uhr Ortszeit habe die Notenbank bekannt gegeben, die Leitzinsen um einen vollen Prozentpunkt zu senken, berichte die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ). Damit lägen die Sätze wieder auf dem Tief der Finanzkrise im Jahr 2008, nämlich zwischen 0,00 und 0,25 Prozent. Zudem hätten die Währungshüter angekündigt, erneut in großem Stil Anleihen zu erwerben. Insgesamt möchten sie dem Markt 700 Milliarden US-Dollar zuführen. Es sei bereits das zweite Mal, dass die FED in diesem Monat geldpolitische Lockerungsmaßnahmen beschließe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...