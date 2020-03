Reibungsloser Umzug ins Home-Office mit EAGLE: NorCom bietet kostenfreie EAGLE-JahreslizenzDGAP-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Produkteinführung Reibungsloser Umzug ins Home-Office mit EAGLE: NorCom bietet kostenfreie EAGLE-Jahreslizenz16.03.2020 / 13:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA bietet Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen einer großen Anzahl von Mitarbeitern Home-Office zu ermöglichen, eine kostenfreie EAGLE Lizenz für 2020. Eine lauffähige EAGLE-Installation ist im unternehmenseigenen Rechenzentrum innerhalb von drei Tagen durch NorCom installiert und einsatzbereit.EAGLE ist die führende Big-Data Plattform zur team-übergreifenden Zusammenarbeit und KI-gestütztem Wissensmanagement. Es bietet verteilten Teams über eine verschlüsselte und abgesicherte Webschnittstelle Zugriff auf Unternehmensdaten und -unterlagen. Dabei entsteht im Gegensatz zur Nutzung der üblichen Netzlaufwerke durch die erweiterten Such- und Vorschauoptionen von EAGLE eine geringere Netzwerkbelastung. Dies verringert die immens ansteigende Last auf die Internetanbindung und VPN-Technologie schnell und aufwandsparend."Die aktuell geforderte schnelle und großflächige Umstellung auf Home-Office stellt Unternehmen vor akute Herausforderungen: Netzwerke und Technologie müssen ausfallsicher funktionieren und die Sicherheit von übertragenen Daten gewährleistet sein", erläutert Nicolas Zick, Business Developer bei NorCom. "Doch auch weiche Faktoren dürfen nicht vergessen werden: Ein niederschwelliger, motivierender Austausch zwischen den Mitarbeitern muss für eine erfolgreiche Zusammenarbeit einfach gemacht werden.""EAGLE ist eine leistungsstarke Software, die genau diese Herausforderungen löst", so Zick weiter. "Um Unternehmen vor dem Hintergrund der aktuellen Krise die Entscheidung für EAGLE zu erleichtern, bieten wir die Jahreslizenz für 2020 nun kostenfrei an. Eine lauffähige EAGLE-Installation installiert das NorCom-Betriebsteam innerhalb von drei Tagen im Rechenzentrum Ihres Unternehmens."Kontaktieren Sie nicolas.zick@norcom.de um Ihre EAGLE-Installation noch heute anzufordern!Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de16.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 998101Ende der Mitteilung DGAP News-Service998101 16.03.2020