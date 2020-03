Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich am Montag mit den Spitzen der EU auf ein gemeinsames Vorgehen in der Corona-Krise abgestimmt, das den europäischen Binnenmarkt am Leben halten soll. In einer Videoschalte habe man die "aktuelle Lage und das gemeinsame Vorgehen besprochen (...) mit dem Ziel, die Maßnahmen zu vereinheitlichen, um die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu wahren" erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

In den vergangenen Tagen haben mehrere Staaten der Europäischen Union, darunter Deutschland, ihre Einreisebestimmungen wegen der Corona-Epidemie verschärft. Deutschland hat den Warenverkehr von den Regelungen ausgenommen.

Die EU ist wegen des Binnenmarktes wirtschaftlich eng verflochten. Bei Grenzkontrollen von Lkw könnte es zu Lieferengpässen von Gütern kommen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat wegen der Einreiseverbote vor Nachschubproblemen bei bestimmten Produkten im Supermarkt gewarnt.

