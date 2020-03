Bei der Bekämpfung der Auswirkungen des Coronavirus Sars-CoV-2 greift China jetzt Europa unter die Arme. Alibaba-Gründer Jack Ma etwa spendet über zwei Millionen Atemmasken. Nachdem das bisher am meisten von dem Coronavirus Sars-CoV-2 und der dadurch ausgelösten Erkrankung Covid-19 betroffene Land China deren Ausbreitung eingedämmt hat, springt die Volksrepublik jetzt Italien zu Hilfe. Europa, und dort zurzeit vor allem Italien, gilt laut WHO jetzt als Epizentrum der Corona-Pandemie. In der Nacht auf Freitag war ein erstes Flugzeug mit dringend benötigter Ausrüstung...

