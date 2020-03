BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Maschinenbauer haben angesichts der Grenzkontrollen im Zuge der Corona-Krise Freizügigkeit für Waren und Berufspendler gefordert. "Längst sind die europäischen Länder so eng miteinander verflochten, dass eines ohne die anderen nicht existieren kann", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe deshalb Recht. "Trotz Corona muss alles getan werden, um den Binnenmarkt funktionsfähig zu halten", so Brodtmann. Dazu gehöre nicht nur der ungehinderte Transport von Waren, sondern etwa auch der grenzübergreifende Einsatz von Servicekräften. "Waren und Berufspendler brauchen im Binnenmarkt weiterhin freie Fahrt!"

Gerade in Bereichen wie der Lebensmittelindustrie, die in Krisenzeiten für die Versorgung der Bevölkerung unerlässlich seien, dürfe eine Maschine in Frankreich nicht stillstehen, weil deutsche Servicekräfte daran gehindert würden, notwendige Reparaturen vorzunehmen. "Das gilt auch umgekehrt natürlich auch für französische Maschinen in Deutschland", so der VDMA-Hauptgeschäftsführer.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2020 07:59 ET (11:59 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.