=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Solveig Menard-Galli (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Wienerberger AG LEI: 529900VXIFBHO0SW2I31 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000831706 Beschreibung des Finanzinstruments: Stammaktie Geschäftsart: Kauf Datum: 13.03.2020; UTC+01:00 Handelsplatz: Wiener Börse Währung: Euro Preis Volumen 16,30 2.000 Gesamtvolumen: 2.000 Gesamtpreis: 32.600 Durchschnittspreis: 16,30 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 39 | Barbara.Grohs@wienerberger.com Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

March 16, 2020 08:00 ET (12:00 GMT)