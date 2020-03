Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim an der Brenz (pta024/16.03.2020/13:05) - Der Vorstand der Konsortium Aktiengesellschaft hat soeben beschlossen in Verhandlungsgepräche betreffend die Veräußerung von Teilen der Beteiligung an der Karwendelbahn AG einzutreten.



Aussender: KONSORTIUM Aktiengesellschaft Adresse: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim an der Brenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Konsortium Aktiengesellschaft Tel.: +49 7321 92534100 E-Mail: mail@konsortium.de Website: www.konsortium.de



ISIN(s): DE0006323405 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



