Der DAX-Newcomer MTU Aero Engines profitierte von einer boomenden Wirtschaft in der Aeronautik und stieg zuletzt sogar in den DAX auf. Anfang dieses Jahres markierte das Wertpapier bei 289,30 Euro seinen bisherigen Höhepunkt, die Verschiebung der Marktverhältnisse hat die Arbeit der letzten zwei Jahre binnen vier Wochen komplett zunichtegemacht. Das Papier hat in den Unterstützungsbereich aus 2017/2018 zwischen 114,75 und 129,20 Euro zurückgesetzt. Intraday macht sich trotz eines Kursabschlags von knapp 15 Prozent dennoch eine kleine Erholung bemerkbar, vielleicht kann die mittelfristige Unterstützungszone sogar für eine kleine Aufwärtsbewegung genutzt werden.

Märkte bleiben volatil

Allen Schreckensereignissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...