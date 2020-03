PARIS (dpa-AFX) - Der Raketenbetreiber Arianespace unterbricht wegen der Coronavirus-Pandemie seine Startvorbereitungen am Weltraumbahnhof in Kourou. Diese würden wieder aufgenommen, sobald es die gesundheitlichen Bedingungen erlauben, wie Arianespace am Montag mitteilte. Der Weltraumbahnhof liegt im südamerikanischen Französisch-Guayana.



"Diese außergewöhnliche Maßnahme soll die Gesundheit der Mitarbeiter und der örtlichen Bevölkerung schützen und gleichzeitig die für die Vorbereitung der geplanten Starts erforderliche Sicherheit gewährleisten." Trägerraketen und Satelliten würden in einen sicheren Bereitschaftszustand gebracht./nau/DP/fba