FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vinci angesichts der Coronavirus-Pandemie von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 107 auf 51 Euro gesenkt. Er rechne nun mit Beeinträchtigungen des operativen Geschäfts, insbesondere mit Blick auf die Flughafenbewirtschaftung, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die werde wohl in den nächsten Quartalen wegen geringerer Passagierzahlen deutlich niedrigere operative Ergebnisbeiträge erzielen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 11:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 11:48 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

