Die Corona-Krise hat über das Wochenende Europa überrollt. Die Ticker standen nicht mehr still. Die Hiobsbotschaften über restriktive Maßnahmen in europäischen Ländern reißen nicht mehr ab. Der Kampf dreht sich um die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Versorgung der Fälle mit schwerem Verlauf. Wir versuchen uns in dieser Analyse der Sachfrage zu nähern, wie lange die Situation anhalten könnte. Außerdem: Stops bei Nestle und Sartorius erreicht.

ISIN: CH0038863350, DE0007165631

Den vollständigen Artikel lesen ...