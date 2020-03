In den kommenden drei Jahren sollen bis zu 10 Prozent eigene Anteilsscheine zurückgekauft werden. Dies soll jeweils im Rahmen der Ermächtigung durch die Generalversammlung über eine separate Handelslinie gemäß International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange erfolgen. Das Aktienkapital von Novartis beträgt derzeit 1.263.687.410 CHF und ist eingeteilt in 2.527.374.820 Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,50 CHF. Auf den zukünftigen Generalversammlungen sollen dann Kapitalherabsetzungen in der Höhe des jeweils erzielten Rückkaufvolumens beantragt werden. Weder die Produktion noch die Versorgungswege seiner Medikamente sieht der Schweizer Pharmakonzern durch die Corona-Krise gefährdet. Auch nicht durch das kürzlich von Donald Trump verhängte Reiseverbote USA-EU. Der Anteil der Luftfracht, der mit Passagierflugzeugen transportiert werde, sei begrenzt. Zudem stehen alternative Versandwege zur Verfügung. Novartis ist eine Position in unserem Langfristdepot.