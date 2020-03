FRANKFURT (Dow Jones)--Austrian Airlines stellt ihren regulären Flugbetrieb ab Mittwochnacht vorübergehend ein. Die Tochter der Deutschen Lufthansa reagiert damit darauf, dass weltweit täglich neue Einreisestopps verhängt werden und die Nachfrage nach Flugreisen rapide zurückgeht. Der vorerst letzte Flug werde am Donnerstag, den 19. März, in den Morgenstunden aus Chicago in Wien landen. Bis dahin werde der Flugbetrieb kontrolliert und strukturiert zurückgefahren, um möglichst alle Passagiere, Crews und Flugzeuge nach Hause zu holen, teilte Austrian Airlines mit.

Zunächst würden alle Flüge bis zum 28. März gestrichen. Passagiere, die in diesem Zeitraum einen gebuchten Flug haben, würden - sofern möglich - auf andere Fluglinien umgebucht. Für den Bedarfsfall wie Evakuierungs- und sonstiger Hilfsflüge werde die Fluggesellschaft aber ein Langstreckenflugzeug und einen Mittelstreckenjet weiter bereithalten. Die Hilfsflüge würden in enger Zusammenarbeit mit der österreichischen Regierung durchgeführt. In den nächsten Tagen werde die Airline vermehrt Rückholflüge durchführen und bei Umbuchungen auch auf das Angebot der Lufthansa Group zurückgreifen.

Bereits am 6. März hat Austrian Airlines einen Antrag auf Kurzarbeit für das gesamte Unternehmen gestellt. Derzeit werde mit den Betriebsräten über eine Regelung verhandelt, Details könnten voraussichtlich im Laufe der Woche vorgestellt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2020 08:48 ET (12:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.